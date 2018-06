Construtoras doaram a membros de comissão

Pelo menos seis integrantes da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal da capital, onde está sendo analisada a revisão do Plano Diretor, receberam doações de campanha de empresas ou entidades ligadas ao setor imobiliário. Foi doado diretamente a esses vereadores pelo menos R$ 1,1 milhão. O líder do governo na Câmara, José Police Neto (PSDB), foi quem mais recebeu recursos: R$ 545,4 mil. O segundo vice-presidente da Casa, Paulo Frange (PTB), aparece em segundo, com R$ 295 mil; e o presidente da comissão, Carlos Apolinário (DEM), aparece em terceiro: recebeu R$ 200 mil. A Toninho Paiva (PR) foram doados R$ 50 mil. A Juscelino Gadelha (PSDB), R$ 13 mil, e a Francisco Macena (PT), R$ 2 mil. Do grupo, apenas José Ferreira (PT), o Zelão, não recebeu doação direta de representantes do setor. No entanto, dos R$ 290,9 mil declarados pelo petista com receita de campanha, R$ 98,3 mil vieram do Comitê Financeiro Municipal para Vereador do partido. Que, por sua vez, recebeu R$ 1,02 milhão de empresas ligadas à construção civil. As sessões da comissão ocorrem às quartas-feiras e são abertas ao público. SEM FINS LUCRATIVOS A principal doadora foi a Associação Imobiliária Brasileira (AIB), com R$ 720 mil. A entidade, ligada ao setor de construção civil, doou mais de R$ 10 milhões para campanhas em 2008. Desses, R$ 3,1 milhões foram para 29 vereadores eleitos em São Paulo. A AIB, no entanto, não tem fins lucrativos. Em razão dessa falta de receita, não poderia contribuir para campanhas. Depois de ser acionada pelo Ministério Público na Justiça, a AIB assinou um termo no qual se comprometeu a nunca mais fazer doações. Os vereadores negam irregularidades nas doações e dizem que o fato de terem recebido dinheiro do setor imobiliário não tem relação com a revisão do Plano ou influência na sua aprovação. COMO PARTICIPAR AGENDA Audiências públicas abertas à população para sugestões e críticas Câmara Municipal Hoje, às 19h. Viaduto Jacareí, 100 Zona leste 27/6 (sábado), às 10h, no Sesc Itaquera - Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000. Tel.: 2523-9200 Zona sul 28/6 (domingo), às 10h, no Sesc Interlagos - Av. Manuel Alves Soares, 1100. Tel.: 5662-9500 Centro 29/6 (segunda), às 19h, no Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245. Tel.: 3234-3000 Zona oeste 30/06 (terça), às 19h, no Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195 Tel.: 3095-9400 Zona norte 1º/07 (quarta), às 19h, no Sesc Santana - Av. Luiz Dumont Villares, 579. Tel.: 2971-8700 QUEM DECIDE Saiba quem são e como entrar em contato com os membros da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal, onde está sendo feita a revisão do Plano Diretor. Veja a lista em www.camara.sp.gov.br/vereadores.asp. COMISSÃO Carlos Apolinario (DEM), presidente Tel.: 3396-4294. E-mail: carlosapolinario@camara.sp.gov.br Toninho Paiva (PR), vice-presidente Tel.: 3396-4335. E-mail: vereador@toninhopaiva.com José Police Neto (PSDB), relator Tel.: 3396-4260 E-mail: policeneto@camara.sp.gov.br Paulo Frange (PTB) Tel.: 3396-4428. E-mail: paulofrange@camara.sp.gov.br José Ferreira, o Zelão (PT) Tel.: 3396-4305 E-mail: vereadorzelao@camara.sp.gov.br Juscelino Gadelha (PSDB) Tel.: 3396-4217 E-mail: juscelinogadelha@yahoo.com.br Chico Macena (PT) Tel.: 3396-4959 E-mail: chicomacena@camara.sp.gov.br NÚMEROS R$ 545,4 mil foi quanto o líder do governo na Câmara, José Police Neto (PSDB), recebeu de empresas e entidades ligadas ao setor imobiliário R$ 295 mil foi o valor recebido pelo segundo vice-presidente da Casa, Paulo Frange (PTB)