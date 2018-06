Em tempos de aquecimento global e da bandeira anticonsumo para salvar o planeta do desperdício, preservar o meio ambiente se tornou, ironicamente, objeto de desejo. Os chamados orgânicos, antes restritos a alimentos produzidos sem agrotóxicos, agora estão em cosméticos, sapatos, roupas e jogos de cama, mesa e banho de algodão cultivado sob os mesmos princípios. Grandes marcas, como Adidas, Mizuno, Timberland e Osklen lançaram linhas com o apelo ambientalmente correto, feitas de materiais como PET e pneu reciclado. "Nem todos os produtos são realmente ecológicos. Mas, ainda que seja pelo marketing, essa onda traz o benefício de colocar a preservação do meio ambiente na pauta do consumidor. E ele começa a fazer melhores escolhas", diz a gerente de Operações do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, Heloísa Torres de Mello. "Consumir de forma consciente não quer dizer não consumir." A Eden, na Vila Madalena, abriu as portas com 100% da coleção certificada pelo Instituto Bio Dinâmico e a Natural Organic Association, dois dos órgãos certificadores. Já Consul e Electrolux prometem ajudar o consumidor a gastar menos energia e água. Para a casa, há ainda móveis de fibra natural ou madeira de demolição.