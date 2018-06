Contador é preso com 9 kg de cocaína na divisa com Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um contador e apreendeu 9 quilos de cocaína no quilômetro 67 da BR-463, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na tarde desta segunda-feira, 22. De acordo com a polícia, a apreensão aconteceu por volta das 14h30, durante fiscalização minuciosa em um carro com placas de Taubaté, interior de São Paulo, que estava sendo conduzido pelo contador Luciano Aparecido de Oliveira Leite, de 33 anos. O suspeito disse que foi contratado para pegar o entorpecente na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que receberia R$ 3 mil para levar a droga até a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã.