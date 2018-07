Contador teria atropelado estudante por vingança O contador Ednei Pereira Mauro, de 25 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira em São José dos Campos, 91 quilômetros a nordeste de São Paulo, depois de atropelar o estudante universitário Douglas Amaro Bittencourt Teixeira, de 21 anos. O estudante saía de uma danceteria e, ao chegar próximo ao seu carro, foi atingido pelo veículo Corsa, (placas CNR-1210/SJC), dirigido pelo contador. Taxistas que presenciaram o fato disseram que o motorista do Corsa apagou os faróis do carro e acelerou contra a vítima. O universitário foi prensado em seu próprio veículo e teve traumatismo craniano, sendo socorrido na Santa Casa de São José dos Campos, onde permanece internado na UTI. Os taxistas avisaram a Polícia Militar e Mauro foi preso em flagrante pouco tempo depois. De acordo com a polícia, testemunhas afirmaram que a vítima e o autor do crime haviam tido uma discussão na danceteria porque o universitário teria passado à frente do contador na hora de pagar a conta.