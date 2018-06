Contêiner sobre carro Um acidente por volta das 7h50 de ontem, no Viaduto Grande São Paulo, bloqueou duas faixas da Rua das Juntas Provisórias, no Ipiranga, e a alça de acesso à Vila Prudente. A pista foi liberada às 13h57, mas, até o meio da tarde, havia congestionamento na Anchieta, no ABC Paulista.