Contêiner usado como cela é interditado A Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo interditou ontem um contêiner usado como cela em Serra, na Grande Vitória. O local não tinha grades ou janelas e era trancado com correntes e cadeados. Os detentos recebiam comida por uma pequena abertura na estrutura. De acordo com a decisão judicial, os presos devem ser transferidos imediatamente para outras unidades prisionais.