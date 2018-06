CONTINENTAL: Mil e uma opções No estacionamento: pagar pela vaga coberta ou deixar no espaço grátis? No almoço: fazer a refeição em qual das quatro praças de alimentação? O Continental Shopping, na divisa entre São Paulo e Osasco, é um dos mais antigos, com 33 anos. É um centro de compras para pessoas decididas, pois o cliente tem de fazer escolhas o tempo todo. Logo ao chegar, ele deve optar por parar o carro em uma das 1.024 vagas do estacionamento grátis, mas ao ar livre, ou em uma das 419 do espaço coberto e pago. Na hora da fome, mais possibilidades. Os 30 fast foods e os cinco restaurantes estão distribuídos por quatro praças de alimentação. Há uma no piso Boulevard e outras três no terceiro piso. E nem na hora de se exercitar acabam as dúvidas do cliente: as academias Boa Forma e Bio Ritmo disputam quem deseja melhorar a forma física . O centro de compras é de médio porte, com 220 lojas. Entre elas, há representantes de grandes redes varejistas, como Casas Bahia, Ponto Frio, Renner e Marisa. A boa notícia para os rapazes é que o shopping não esqueceu de investir em moda masculina. O Continental tem dez lojas para eles, entre elas Garbo e Yachtsman. Fundação: 10/1975 Área: 65.488m2 Lojas: 220 Salas de cinema: 2 Vagas: 1.443 Estacionamento: grátis Av. Leão Machado, 100, Butantã, 3769-3769. 10h/22h. www.continentalshopping.com.br Dúvidas a cada passo Entre as escolhas possíveis no Continental, pode-se optar por juntar-se à multidão que lota as áreas centrais ou andar nos corredores laterais, mais vazios. Ou fugir das escadas rolantes, que são estreitas, usando os elevadores com ascensoristas. Primeiros socorros O carro não pega? O pneu furou? A bateria arriou? O shopping tem socorro mecânico para os clientes. O serviço é grátis e resolve até a ida à oficina de preferência. Palco animado Aos domingos, a criançada tem diversão garantida nas seções de teatro infantil realizadas sempre às 11h. No espaço cabem até 200 pessoas.