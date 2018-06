Continuam as buscas por policial desaparecido no litoral do Paraná

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realizam nesta segunda-feira, 2, buscas para localizar o policial militar Marcelo da Costa Correia, de 42 anos, do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), que desapareceu no litoral do Paraná.

No último sábado, doa 31 de dezembro de 2011, ele caiu no rio Boguaçu, na Baía de Guaratuba, juntamente com outros dois policiais, quando fazia patrulhamento aquático de rotina.

Desde o início da carreira, há 15 anos, o soldado Marcelo estava na polícia ambiental, sendo 10 anos dedicados ao litoral e três como barqueiro. O motor do barco falhou e, devido ao processo de auto aceleração, a embarcação pendeu para um dos lados e jogou os policiais na água. Dois deles conseguiram retornar, mas Marcelo acabou afundando. Chovia no momento do acidente.

Buscas - As buscas estão sendo feitas pelo Corpo de Bombeiros, com mergulhadores, BPAmb, Capitania dos Portos, Grupamento Aéreo da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Marinha, além do apoio da Associação de Pesca de Guaratuba com pescadores voluntários. Atuam nas buscas 14 bombeiros - entre mergulhadores e barqueiros.