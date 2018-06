Continuam ataques a ônibus em São Paulo Mais quatro ônibus foram incendiados na noite desta segunda-feira, 7, na capital paulista. Às 20h21, um ônibus foi queimado na Rua Serra do Caximbó, altura do número 309, em Pirituba, zona oeste da capital. Sete minutos depois, outro veículo foi atacado na Rua Manoel Álvares Pimentel, na altura do 342, no Itaim Paulista, na zona leste. Pouco depois, foi a vez de um veículo ser incendiado na zona sul, às 20h50. Quatro minutos depois, segundo o Corpo de Bombeiros, o quarto veículo foi queimado na Rua Firminópolis, no Jardim Vista Alegre, zona norte. Outros quatro ônibus haviam sido queimados no início da noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três veículos foram atacados por volta das 19h30, na Rua Igarapé Serra Encantada, em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Outro veículo foi queimado no mesmo bairro, na Rua Inácio Monteiro, altura do número 359. Outros dois ônibus foram incendiados no final da tarde na Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 15h30, dois grupos agiram juntos, invadindo os veículos e retirando os passageiros, antes de atear fogo. Os atentados aconteceram na Avenida Marinópolis, altura do número 100, no bairro Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos. Ataques A nova onda de ataques atribuída ao Primeiro Comando da Capital (PCC) começou na madrugada. Órgãos do Estado e civis - como transportes, agências bancárias, caixas eletrônicos e postos de gasolina - voltaram a ser atingidos. De acordo com o balanço oficial divulgado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, foram registrados 78 ataques criminosos. Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, um trem, que estava sem passageiros, foi baleado próximo à estação Tucuruvi, na zona norte da capital. As janelas do trem foram quebradas e policiais trocaram tiros com os supostos bandidos. Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), pelo menos seis ônibus foram incendiados na capital paulista, sendo que três ficaram totalmente destruídos. Dois ônibus da viação Himalaia foram queimados na zona leste, um na Avenida Mateu Bei e outro na Rua Lopes de Medeiros. Na região sudeste, um ônibus da ViaSul foi queimado na Rua Planalto dos Alcantilados. Dois ônibus da Nova Aliança foram parcialmente queimados na zona leste, na Rua Miguel Ferreira de Melo. O outro ônibus que ficou parcialmente queimado é da viação VIP e foi incendiado na Estrada do Iguatemi. Um sétimo ônibus foi atacado na Avenida José Lopez. O veículo, que pertence à viação Transcooper, foi alvejado, mas não incendiado. Outro ataque a ônibus foi registrado nesta tarde na capital paulista. De acordo com informações do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), desta vez um veículo foi incendiado por volta das 15h15 desta segunda-feira, dia 7, na Rua François Bunel, no Parque Bristol, na zona sul de São Paulo. Na zona leste, os usuários do transporte coletivo ficaram prejudicados. De acordo com a SPTrans, os ônibus circulavam normalmente mas os motoristas das vans, conhecidas como lotações, se recusaram a circular pela zona leste e em parte da zona norte, desde a manhã desta segunda-feira, 7, por medo de novos ataques. Grande São Paulo e interior Dois ônibus foram atacados em Guarulhos. O primeiro foi incendiado por volta das 10h30, na Rua Cruz da Graça, no Jardim Angélica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por volta das 11 horas, segundo a Polícia Militar, dois indivíduos entraram em um ônibus da Viação Transguarulhense e ordenaram que os passageiros descessem. Em seguida, jogaram gasolina e atearam fogo. Ninguém ficou ferido. Em Mauá, na região metropolitana, nove veículos, entre ônibus e vans da Viação Barão de Mauá foram incendiados na garagem da empresa, no Jardim Zaira. Em Santo André, pelo menos três coletivos foram atacados. Ataques a ônibus também foram registrados na cidade de Jundiaí, onde o transporte foi paralisado durante a manhã. De acordo com a assessoria de imprensa da Jundiaiense, empresa que integra, com a Leme e a Três Irmãos, o sistema de transportes da cidade (as três operadas pela Transurb), os ônibus pararam de circular por volta das 9h30 em conseqüência de ataques a dois ônibus na manhã desta segunda-feira - um, parcialmente destruído, no bairro de São Camilo e outro, completamente destruído, no Jardim Tarumã. Ampliada às 21h36