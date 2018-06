Continuam congestionamentos com acidentes na Marginal Dois acidentes com caminhões ainda provocam congestionamentos na Marginal do Tietê e nas rodovias Bandeirantes, Anhangüera e Castelo Branco, esta manhã. Segundo a concessionária Autoban, há 11 quilômetros de congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes e outros 8 quilômetros na Via Anhangüera, como reflexo. Já na Rodovia Castelo Branco o congestionamento chega a dez quilômetros. A Marginal do Tietê tem trânsito complicado desde o "Cebolão" até a Ponte Velha Fepasa. Por volta das 7 horas, um caminhão que transportava uma máquina industrial tombou na Marginal do Tietê, na altura da Ponte Velha Fepasa, sentido Lapa-Penha. Por causa do acidente, outros quatro caminhões e quatro carros de passeio bateram cerca de 100 metros antes, no viaduto de ligação entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Marginal do Tietê. Seis pessoas tiveram ferimentos leves, sendo que quatro foram socorridas pelo Resgate da Autoban e encaminhadas para o Hospital Penteado. Outras duas vítimas foram removidas pelos Bombeiros e levadas até o Hospital Mandaqui. A CET e a Autoban informam que todos os veículos envolvidos nos acidentes já foram removidos e as pistas estão liberadas.