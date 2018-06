Contra cadeia, prefeito vem a pé ver Serra Inconformado com a decisão do governo estadual de construir uma penitenciária no município, o prefeito de Porto Feliz, Cláudio Maffei (PT), iniciou no domingo uma caminhada de 125 km até São Paulo. Ele espera ser recebido pelo governador José Serra (PSDB), a quem pretende entregar um abaixo-assinado com 15 mil assinaturas contra o presídio. Maffei alega que a penitenciária será construída em área ambiental. O projeto faz parte de um pacote de 49 unidades prisionais que o governo planeja construir em todo o Estado. A chegada a São Paulo está prevista para quarta-feira. O secretário da Casa Civil, Aloysio Nunes Ferreira Filho, considerou "demagógica" a marcha. Segundo ele, o prefeito usa falsos argumentos, pois a unidade de Porto Feliz é um Centro de Progressão Penitenciária, considerado modelo no Estado.