Contra homem, bandido usa arma Quando a vítima é homem, a estratégia muda. Bandidos que agem na área da Estação Paraíso do Metrô não atacam sozinhos e geralmente estão armados com revólveres. No dia 17, um bancário de 43 anos foi assaltado às 8h45 na região. Ele foi abordado por um bandido armado com um revólver quando parou seu Zafira no semáforo. O bandido fugiu com sua carteira, seus óculos Mont Blanc e o celular Motorola V8. Uma outra vítima teve seu celular e sua carteira roubados nas proximidades da Rua Vergueiro. Segundo o chefe dos investigadores do 36º Distrito Policial, José Carlos Barbosa Lima, uma dupla de criminosos ligou para a vítima e exigiu o "resgate" do aparelho e as informações contidas no chip do celular. Valor: R$ 380. Um investigador se passou pela vítima e conseguiu prender a dupla que tentava vender o aparelho. Não eram os mesmos jovens que haviam cometido o assalto, o que, segundo ele, mostra que o bando divide tarefas.