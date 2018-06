Contra o vandalismo Os pedestres que utilizam a Avenida Paulista já podem encontrar 94 novas lixeiras ao longo da via. Os compartimentos são feitos de concreto e aço. A Prefeitura, responsável pela instalação, acredita que, com um material mais resistente, os equipamentos não serão furtados ou depredados como acontecia com as lixeiras antigas de plástico. Ao todo, serão 200 lixeiras por toda a avenida.