Contran amplia prazo para uso de capacete com viseira O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) concedeu um prazo maior para a entrada em vigor da portaria sobre o uso de capacete com viseira pelo motorista e passageiros de motos. Além da obrigatoriedade do uso, a portaria determina que o capacete tem de ser certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Para fiscalização, o capacete tem de apresentar um dispositivo refletivo na lateral e parte posterior, além do selo de identificação do INMETRO. A portaria permite o uso de óculos de proteção, no lugar da viseira. À noite, somente é permitido o uso de capacete com viseira padrão cristal. A resolução do Contran, publicada nesta sexta-feira, 9, prorroga até o dia 6 de agosto a entrada em vigor das regras.