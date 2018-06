Contrato da Nova Luz atrasa mais 30 dias A Prefeitura de São Paulo prorrogou até março o prazo para a assinatura dos termos de concessão de benefícios fiscais às empresas habilitadas no projeto Nova Luz, de revitalização da área conhecida como Cracolândia. O período extra foi pedido por uma das empresas. Segundo a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), a interessada depende de autorização de sua matriz no exterior para a assinatura do contrato. As empresas que participam da Nova Luz terão benefícios fiscais, como redução de 50% no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).