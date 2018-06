Contrato impede greve de varredores, diz Kassab

Para este ano, o Orçamento para os serviços de lixo diminuiu para R$ 765 milhões. Além disso, 20% dos recursos para varrição, R$ 54 milhões, sofreram contingenciamento.

Sobre a quantidade de lixo espalhado pelas vias da cidade, como debaixo do Minhocão, Kassab respondeu que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) está fiscalizando o descarte ilegal de entulho. Ele disse ainda que as Secretarias das Subprefeituras e de Serviços fiscalizam o trabalho das empresas responsáveis pela varrição e devem entregar-lhe um parecer.

O prefeito confirmou que as subprefeituras estão fazendo um programa de adequação no corte do orçamento, mas negou que isso prejudique os serviços prestados na cidade. "Os R$ 903 milhões são suficientes", repetiu o prefeito, ao ser questionado de como será a reestruturação.

Para ele, há "um volume razoável" de recursos empenhados na limpeza. "Trata-se de uma área importante." O chefe do Executivo afirmou sentir "estranheza" no fato de "algumas pessoas não terem a percepção de que a questão não é o recurso". "A questão é se o modelo de contrato é correto."

Ao ser questionado se achava correto o modelo de contratação das empresas, Kassab disse que achava que "pode ser, mas existe uma ação na Justiça pedindo a anulação destes contratos por parte da Prefeitura". "O que não podemos é aceitar pagar mais recursos por uma área que é importante, mas tem um volume razoável de recursos", disse, de novo. Kassab destacou ainda que a responsabilidade pelas demissões de garis é das empresas contratadas pela Prefeitura para a realização do serviço.

DEFESA CIVIL

Dois dias após o temporal que causou alagamentos e mortes, Kassab entregou ontem três bases de apoio móveis à Defesa Civil. As bases vão auxiliar as vítimas de desastres e ficarão no centro e nas zonas leste e sul.