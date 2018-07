Controlada rebelião em unidade da Febem em SP Está controlada a rebelião promovida por adolescentes da Unidade de Internação (UI) 27 da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) localizada no km 19 da Rodovia Raposo Tavares, no Jardim Arpoador, zona oeste de São Paulo. O funcionário mantido refém foi liberado por volta das 11h45 e, segundo a assessoria de imprensa da Febem, não está ferido. Negociadores da própria instituição tentam convencer os adolescentes a voltarem aos dormitórios e permitirem a realização de uma revista. A Polícia Militar cercou toda a unidade para evitar fugas, porque os adolescentes chegaram até a subir nos telhados. Durante o motim, colchões foram queimados e um funcionário ficou levemente ferido. O motim começou porque dois internos não querem ser transferidos de volta para o complexo de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Eles teriam incitado os demais a se rebelarem. A UI 27 abriga cem adolescentes reincidentes graves com idades entre 14 e 19 anos que já praticaram roubo, tráfico de entorpecentes, estupro, latrocínio e sequestro.