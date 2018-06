Controlado incêndio em favela de São Paulo Os bombeiros controlaram pouco após às 14 horas o incêndio que atingiu por volta do meio-dia a favela da Rosinha, na zona sul de São Paulo. Ainda há alguns focos, mas a operação rescaldo já foi iniciada. Duas pessoas foram levadas para o pronto-socorro do Jabaquara, uma delas porque sentiu-se mal e outra porque caiu do telhado de um dos barracos quando estaria tentando recuperar alguns pertences. Alguns moradores que tiveram intoxicação quando retiravam os móveis foram atendidos no local. Segundo a subprefeitura do Jabaquara, a favela tem cerca de 400 barracos, sendo que aproximadamente 50 foram destruídos.