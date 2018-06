Controlador de vôo preso em base aérea na Bahia é libertado A liberação, na noite de sábado, do sargento Jonas Rodrigues, controlador de vôo de Salvador, que estava detido na base aérea da capital baiana desde o dia 17 na base aérea de Salvador, é uma vitória da categoria, segundo um membro da associação da classe, que prefere não se identificar - dizendo temer represálias. Rodrigues, preso por apontar, em relatório, os problemas operacionais enfrentados pelos controladores no Aeroporto Internacional de Salvador, foi liberado depois que a justiça federal acatou o pedido de habeas-corpus impetrado por seu advogado, Vivaldo Amaral. "Pode ser que a divulgação da prisão tenha surtido efeito na decisão do juiz", pondera. A previsão era de que Rodrigues fosse solto apenas na terça-feira, 27, e, segundo colegas, o sargento avalia a possibilidade de entrar na justiça com pedido de indenização por danos morais.