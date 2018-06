Controladores afastados estão em treinamento, diz Saito

O Comandante da Aeronáutica, Juniti Saito, afirmou nesta quarta-feira, 8, em depoimento à CPI do Apagão Aéreo, que o afastamento de controladores de vôo em julho aconteceu devido a um movimento de associações dentro dos Cindactas. "Resolvemos afastá-los, não se pode ficar reivindicando interesses de classe numa área militar", disse. Saito informou que os 16 controladores afastados estão em treinamento na área de defesa aérea. O Comandante disse ainda que a Aeronáutica trabalha em um plano que permitirá que sargentos façam dois anos de estudos na Escola de Cadetes da Aeronáutica de Guaratinguetá, em São Paulo, para adquirirem nível de tecnólogo e passarem a ser controladores de vôo. "O uso do sistema CMS-ATM (uso de satélites geoestacionários) pode ser o momento para transformar o setor de controle de vôos de militar para civil", completou. Anac Sobre a condecoração dada a oficiais da Agência Nacional de Avição Civil (Anac), Saito se defendeu dizendo que a concessão de medalhas não e de um dia para o outro. "Leva ao menos 5 meses para a concessão". De acordo com ele, o ato foi motivacional. "Eles assumiram em um momento muito delicado, com o problema da Varig. Depois disso aconteceu o acidente da Gol e todos os atrasos e cancelamentos. Agora tem o acidente da TAM. Se não apoiarmos essas pessoas, não teremos a agência que pretendemos." (Com reportagem de Milton F. da Rocha Filho, da Agência Estado)