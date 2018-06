Controladores descartam fazer sessão secreta na CPI

Os controladores de vôo que depõem à CPI do Apagão Aéreo na Câmara dos Deputados descartaram a necessidade de realizar uma sessão secreta com os deputados da CPI para a revelação de outras informações. Questionado pelo deputado Vic Pires (DEM-PA), o controlador Eduardo Pires Dayrel afirmou que "o que teríamos que falar com o senhor falamos na frente dos nossos superiores". Durante seu depoimento, afirmou que, devido ao acúmulo de tráfego aéreo, chega a haver 15 aeronaves "em órbita" (sobrevoando) no espaço aéreo de São Paulo, aguardando autorização para pousar. "Há uma coordenação rápida com a torre e com o controle de aproximação para o procedimento de segurar o avião em órbita - que é o termo técnico - e o piloto nos informa o tempo de espera máximo que ele pode manter". Segundo ele, o pátio de Congonhas tem 25 vagas e a demanda diária é de 600 a 650 pousos e decolagens. Dayrel disse que trabalha em Congonhas há 27 anos e sempre houve grande movimentação, principalmente em alguns horários. Outro problema é que a distância entre as duas pistas é inferior a 760 metros, o que impossibilita dois pousos simultâneos, de acordo com a legislação. A controladora Ziloá Miranda Pereira, que depôs antes de Dayrel, disse que está em Congonhas há 28 anos e o aeroporto sempre teve um tráfego maior que os demais do país. "Teve uma queda na época do 11 de setembro, mas depois começou a crescer novamente". Sobre a capacidade da pista, ela informou que é preciso obedecer um tempo mínimo entre dois pousos, que é de 2 minutos e meio a 3 minutos. Para o relator da CPI, deputado Marco Maia (PT-RS), o número de aviões "em órbita" simultaneamente mostra que a malha aeroviária, principalmente no Aeroporto de Congonhas, precisa mudar. "Isso, na nossa avaliação, representa um problema inclusive de segurança para os vôos". Matéria ampliada às 17h34