Controladores presos querem habeas-corpus A defesa dos sete controladores de tráfego aéreo presos desde a segunda-feira em Manaus deve apresentar hoje habeas-corpus para tentar libertá-los. Para o advogado da Defensoria Pública da União João Thomas Luchsinger, não há necessidade de manter as prisões, já que todos têm residência fixa e estavam cumprindo seus trabalhos no Cindacta-4 normalmente. Ontem, segundo o advogado, o juiz da 12ª Circunscrição Judiciária Militar que expediu as prisões preventivas, José Barroso Filho, rejeitou o pedido de reconsideração das prisões dos sargentos, o que motivou a entrada dos habeas-corpus. De acordo com Luchsinger, os controladores já tiveram contato com suas famílias e estão isolados em quartéis, sem comunicação uns com os outros. "O que a defesa sustenta é que não houve motim ou greve, mas o que a Aeronáutica acusa é que foi burlado o artigo 155 do Código Penal Militar, de incitação à desobediência", disse. Segundo a Aeronáutica, as prisões são resultado de um Inquérito Policial Militar e, portanto, a instituição entende que não deve falar a respeito de decisão judicial. Ontem, um dos controladores detido em Porto Velho foi transferido para Manaus. No dia 30 de março, os controladores paralisaram as operações no País, começando pelo Cindacta-4, em Manaus. Ao mesmo tempo, divulgaram cartas criticando os horários de trabalho e, entre outras reclamações, o fato de terem a responsabilidade de controle por até 20 aviões em vôo simultaneamente. Não há norma que regule um número máximo de vôos controlados ao mesmo tempo, mas, após o acidente com o Boeing da Gol, em setembro de 2006, os controladores estabeleceram informalmente um limite de 14.