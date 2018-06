Controladores reclamam de excesso de fluxo em Congonhas Em depoimentos à CPI do Apagão Aéreo da Câmara, quatro controladores de vôo que trabalhavam em Congonhas na hora do acidente com o avião da TAM - dois experientes e dois em início de carreira - confirmaram o excesso de movimento no aeroporto onde ocorreu a tragédia. O congestionamento da pista ocorre, segundo os controladores, nos picos de movimento, especialmente em dias de chuva, pois os aviões levam mais tempo para taxiar. O controlador Eduardo Pires Rayel, que trabalha há 21 anos em Congonhas, disse que já houve casos de 15 órbitas simultâneas de aviões que deveriam pousar no aeroporto. Órbitas são os procedimentos em que as aeronaves ficam no ar aguardando autorização para pousar. "Há momentos em que há um acúmulo de táxi (aeronaves taxiando) tão grande, que lotam os pátios", afirmou Eduardo aos deputados. "Quinze esperas é um absurdo, uma aberração, mostra a falta de estrutura", reagiu o deputado Miguel Martini (PHS-MG), ex-controlador de vôo. A controladora Ziloá Miranda Pereira, com 28 anos de experiência em Congonhas, disse que "o estresse aumenta" nos momentos de pouso com chuva nas pistas do aeroporto. "Quando o tempo está muito ruim fica complicado", disse Ziloá. Com 22 anos de idade, formado em novembro de 2004 e há dois anos trabalhando na torre de Congonhas, o terceiro-sargento Celso Domingos Alves Júnior disse que os relatos de pista escorregadia aumentaram depois da reforma da pista principal de Congonhas. A pista foi reaberta no dia 30 de junho, sem as ranhuras (grooving), que ajudam no escoamento da água. "Não me recordo de relatos (de pista escorregadia) anteriores à obra. Após a reforma, teve alguns. Mas não sei se a pista melhorou ou piorou. A gente coordena pouso e decolagem, não sabe se a pista está boa para o pouso ou não", disse o controlador. Segundo ele, cabe à Infraero atestar as condições das pistas. Já a torre de controle pode pedir à estatal que faça medições para atestar as condições das pistas. O controlador afirmou que, no dia do acidente, o Airbus a 320 do vôo 3054 pousou em condições normais na pista e que o fato estranho foi não ter desacelerado como se esperava. Estagiária em Congonhas há um ano, a terceiro-sargento Luana Morena Maciel Araújo, de 23 anos, também falou em "carga de estresse alta" em Congonhas e citou as dificuldades de comunicação entre controladores e pilotos, por causa de interferências freqüentes. "Há problemas na freqüência todo dia. São causados por rádios, às vezes por telefone celular, os pilotos reportam para a gente. Traz dificuldades, a gente tentar resolver na hora, trocando a freqüência", contou Luana aos deputados. Ziloá reforçou: "Há muita interferência. Melhorou há mais ou menos um mês. Atrapalha porque a aeronave às vezes não recebe nosso informe", disse a controladora mais experiente. Questionada se o problema de comunicação representa risco à segurança do vôo, Ziloá respondeu: "Se não for tomada providência, sim." O relator da CPI, Marco Maia responsabilizou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pela sobrecarga nos pousos e decolagens em Congonhas. "A Anac tem responsabilidade por não ter fiscalizado adequadamente essa enorme concentração", afirmou Maia, para quem o congestionamento "representa problemas de segurança maior". Cabe à Anac dar autorização a empresas para operar novas linhas. Maia afirmou ainda que a hipótese de as condições da pista terem sido fator preponderante no acidente "está se afastando".