Controladoria entrega prestação de contas da Presidência à Casa Civil

A Controladoria-Geral da União (CGU) concluiu os trabalhos de organização da Prestação de Contas do Presidente da República referente ao ano de 2009. O documento foi entregue esta semana à Casa Civil e posteriormente será encaminhada ao Congresso Nacional. As informações que integram a Prestação de Contas são provenientes de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Essas informações são consolidadas pela CGU, representando a síntese do desempenho governamental.

Este ano, a Prestação de Contas do Presidente foi organizada em um único volume, conforme destaca a CGU, para garantir maior clareza, organicidade, transparência e qualidade às informações apresentadas. Desta forma, esclarece o órgão, os cidadãos vão poder apreciar de forma mais clara os gastos e realizações governamentais.

A Prestação de Contas faz parte do Relatório da Atuação Governamental que evidencia também as ações implementadas na redução das desigualdades regionais, a execução das ações prioritárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os mecanismos de controle das transferências voluntárias, a dívida ativa e outras consideradas essenciais por cada órgão.