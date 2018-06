O PMDB do Acre realiza no dia 26 a convenção que deve confirmar os nomes de Tião Bocalon (PSDB) ao governo do Estado e de Sérgio Petecão (PMN) e João Correia (PMDB) ao Senado. A coligação PSDB, PMDB, PMN, PPS, PSC, PSL e PT do B terá chapa única com 20 candidatos a deputado federal. Para deputado estadual, há três coligações com 50 nomes.