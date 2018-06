Convenções no Ceará aguardam presidenciáveis do PT e PSDB

Amanhã, a convenção conjunta PT-PSB-PMDB - cuja chapa só foi definida na sexta-feira, quando os Ferreira Gomes aceitaram formalizar apoio à candidatura do deputado José Pimentel (PT) ao Senado - espera contar com a presença de Dilma, que também não confirmou a participação no evento.

Sem o PSDB. A definição do quadro eleitoral no Estado só ocorreu após anúncio de Tasso Jereissati sobre a candidatura própria do PSDB-CE, descartando de vez uma aliança, mesmo que informal, para reeleger o governador Cid Gomes (PSB).

Cid, que até então havia declarado apoio apenas à candidatura do deputado Eunício Oliveira (PMDB) e pretendia manter-se neutro com relação à segunda vaga para o Senado, cedeu à pressão do PT e aceitou formalizar chapa com Eunício e Pimentel.

A prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, que preside o PT cearense, ficou satisfeita com o fim das negociações. "Saímos dessa conjuntura de forma vitoriosa indicando o nosso companheiro Pimentel ao Senado, apoiando a candidatura de Eunício Oliveira e a reeleição de Cid Gomes. O vice fica em aberto. Não aceitaremos que seja indicado pelo governador. Será indicado pelo PT ao governador, pois é assim que o PT trabalha", disse.

Ciro Gomes, irmão de Cid, também é aguardado para a convenção de amanhã. Se ele e Dilma comparecerem, será o primeiro encontro dos dois desde que a pré-candidatura dele à Presidência foi descartada pelo PSB a pedido do presidente Lula.