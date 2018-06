Convênio de secretaria de Florence foi investigado

Uma denúncia, feita pelo deputado estadual Heraldo Rocha (DEM), apontava irregularidades em repasses de verbas da secretaria ao Instituto Brasil Preservação Ambiental, para qualificar trabalhadores e construir casas populares. O valor do contrato era de R$ 17,9 milhões. A entidade, comandada por uma fundadora do PT na Bahia, Dalva Selle Paiva, até abril deste ano não havia concluído nenhuma casa. Investigação do Ministério Público detectou um total de R$ 1,178 milhão em notas frias.

"Prestei todos os esclarecimentos. A denúncia é contra a prestação de contas de uma organização da sociedade civil. Havendo a responsabilização, essas pessoas responderão na forma da lei", disse Florence.