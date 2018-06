Convocar vice-presidente da TAM à CPI foi errado, diz deputada

A deputada Luciana Genro (PSOL-RS), integrante da CPI do Apagão Aéreo na Câmara, admitiu nesta quarta-feira, 25, que a convocação do vice-presidente técnico da TAM, Rui Amparo, foi um erro. Amparo depôs por cerca de duas horas na comissão, mas respondeu à maior parte das perguntas elaboradas pelos deputados que as questões não fazem parte da sua área de atuação. Seu depoimento não trouxe novas informações a respeito do acidente ou mesmo da atuação da companhia aérea que possam auxiliar na condução das investigações. "Nós nos equivocamos. Quem deveria estar aqui era o presidente da TAM (Marco Antonio Bologna), acompanhado de toda a sua assessoria técnica", admitiu a deputada. O deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que presidiu a sessão, lembrou que Bologna também será ouvido, mas justificou a convocação de Amparo pela necessidade apontada pela maioria dos deputados da comissão de ouvir a área técnica da companhia. Luciana Genro disse que, por essa razão, reconhecia que o erro era coletivo, e não do deputado que propôs a convocação de Amparo.