Copacabana é o bairro com maior número de idosos do País, diz Censo

RIO - Copacabana, no Rio, é o bairro que concentra o maior número absoluto de idosos entre os bairros do País (43.431 moradores com 60 anos ou mais, quase um terço da população). A informação faz parte dos dados do Censo 2010 divulgados hoje pelo IBGE. Proporcionalmente, o bairro com mais idosos é Clube do Campo, em Piracicaba (SP), onde 557 dos 668 moradores (84%) são idosos. Entre os bairros mais populosos, o que tem maior proporção de moradores com 60 anos ou mais é Moinho de Vento, em Porto Alegre (RS). Entre 7.264 moradores, 2.487 são idosos. Esses bairros têm proporção de idosos muito acima do índice nacional, que é de 12,3% de idosos entre 190,7 milhões de habitantes do País.

No extremo oposto, estão bairros como Jardim Primavera, em Nova Mutum (MT), onde o Censo 2010 não encontrou nenhum idoso entre 678 habitantes. No bairro de Gericinó, na zona oeste do Rio, onde há uma base militar, foram registrados apenas 279 moradores com 60 anos ou mais, entre 15.167 habitantes, ou apenas 1,8%. A localidade de Cata Preta, em Santo André (SP), também tem baixíssima proporção, de 2,9% de idosos (333 entre 11.606 moradores).

Crianças. Várias cidades do Amazonas têm bairros com grande concentração de crianças. Metade dos 282 moradores de Franco, no município de Santo Antônio, têm até 14 anos de idade. Em Paulo Corrêa, na cidade de Parintins, 2.217 dos 13.666 moradores são crianças, um índice de 45,5%. Entre as capitais, em Belo Horizonte estão alguns dos bairros com as menores proporções de crianças, como Centro e Boa Viagem, com 6,3% e 6,2% respectivamente. Em Porto Alegre, os menores índices estão em Cidade Baixa (7,5%) e Bonfim (7%).

Sexo. Os dados do Censo 2010 divulgados hoje também mostram o perfil dos bairros brasileiros segundo o sexo da população. No Brasil, 51% dos habitantes são mulheres. Mas existem bairros com proporções bem mais altas. É o caso de Benjamin dos Santos, em Colatina (ES), onde 82,2% da população é feminina, a maior proporção do País. De 270 moradores, 222 são mulheres. No bairro, há quase cinco mulheres para cada homem.

Entre os bairros com maior população, Boa Viagem, em Belo Horizonte (MG), tem 60% de mulheres (2.740 entre 4.564 moradores). Em Juiz de Fora (MG) e Teresina (PI), a população feminina do Centro também está acima da taxa nacional: 59,1% nos dois bairros. Entre os bairros mais populosos que têm maioria masculina, está Belo Horizonte, no município de Japeri (RJ), onde mora uma mulher para cada quatro homens. No bairro de Gericinó, no Rio, uma base militar, vivem apenas 13,9% de mulheres, segundo o Censo 2010.