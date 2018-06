Cordão da Bola Preta é despejado de sede no RJ

O tradicional bloco de carnaval carioca Cordão da Bola Preta foi despejado da sede social nesta sexta-feira, 25, quase um ano depois de o local ter sido leiloado para o pagamento de dívidas milionária de condomínio e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Mesmo assim, o mais antigo bloco do Rio, que completa 90 anos, desfilará na sexta-feira e no dia 1º, afirmou o presidente do clube, Pedro Ernesto Araújo Marinho. "Eu não posso dizer que não sabíamos que isso poderia acontecer, já que a sede foi arrematada num leilão. Só não imaginava que fôssemos despejados às vésperas do carnaval. É uma covardia, uma violência contra o povo carioca", disse. O Cordão da Bola Preta, que levou em 2007, aproximadamente, 200 mil foliões às ruas, na manhã do sábado de carnaval, recebeu em 2004 do Ministério da Cultura a Medalha da Ordem do Mérito Cultural. Desde 2007, é considerado Patrimônio Cultural Carioca, por decreto da prefeitura. "O Bola Preta é uma instituição do carnaval, é o quartel-general da folia", afirmou Marinho. A ordem de posse da sede social e das salas administrativas do bloco foi concedida hoje pela juíza Daniela Brandão Ferreira, da 38ª Vara Cível do Rio. Daniela acatou a ação de cobrança de cotas condominiais proposta pelo Condomínio Municipal , que fica no número 13 da Rua 13 de Maio, no centro da capital fluminense, onde está a sede do bloco. Foi o condomínio quem arrematou o espaço, no leilão de fevereiro. Só em cotas condominiais, o Cordão devia mais de R$ 1,5 milhão. Os móveis do Cordão da Bola Preta foram levados para as três salas no quarto andar do mesmo edifício que ainda pertencem à agremiação. "Mas era no terceiro andar onde funcionava a sede e o espaço para realização de bailes carnavalescos. Nessas três salas, não podemos fazer festas e bailes. Como vamos arrecadar dinheiro, sem espaço para isso?", perguntou o presidente do Cordão da Bola Preta.