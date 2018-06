Core apresenta novo helicóptero da Polícia Civil do Rio

A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio apresentou nesta sexta-feira, 28, o novo helicóptero Huey II. Apelidado de "caveirão aéreo", ele participou de três operações policiais nos morros da Serrinha e do Chapadão, no subúrbio do Rio, e na Favela Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste. Na Vila Vintém, quatro homens que trocaram tiros com a polícia morreram e na Serrinha outros dois supostos traficantes também foram baleados e não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil não divulgou se os tiros partiram do novo helicóptero que pesa 3,5 toneladas, tem capacidade para 15 tripulantes possui 240 quilos de blindagem que suporta tiros de calibre ponto 30. O Huey II custou R$ 4,1 milhões. Fotos: Fabio Motta/AE