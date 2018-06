Corintiana apresenta bandeira da Mancha Embora não revele o time do coração, a segunda porta-bandeira da Mancha Verde, Maria Angélica Paiva, de 24 anos, é corintiana. "Não conta pra ninguém, mas ela é corintiana roxa", revelou a mãe. Pela primeira vez, Angélica desfila no Grupo Especial. Ela equilibrou-se em salto de 8 cm e desfilou com fantasia de 20 quilos.