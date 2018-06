Corintianos ficam feridos em incidente no Metrô Quatro torcedores do Corinthians ficaram feridos na noite de ontem após ao se envolverem em uma briga com funcionários da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), na estação Patriarca, zona Leste. Os funcionários do Metrô foram informados que os torcedores haviam depredado uma composição, após um jogo da equipe no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com a Rádio CBN, o incidente começou quando os seguranças tentaram tirar os torcedores do trem. Dois torcedores estão internados por causa dos ferimentos. O Instituto Médico Legal (IML) fará um exame de corpo de delito nos funcionários do Metrô para determinar se eles também foram agredidos.