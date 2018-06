Corpo achado no Rio não é de menino desaparecido em tiroteio, diz polícia

RIO - Em nota, a Polícia Civil do Rio acaba de informar que o corpo encontrado na manhã de hoje no Rio Botas, em na localidade de Recanto, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense não é do menino desaparecido Juan Moraes, de 11 anos. Exames preliminares do esqueleto definiram que o cadáver é de uma menina.

O menino foi visto pela última vez na Favela Danon, em Nova Iguaçu, também na Baixada, durante um tiroteio entre policiais e traficantes, no último dia 20. O irmão de Juan, de 14 anos de idade, foi baleado durante a ação policial e está internado.

A chefe de Polícia, Martha Rocha, determinou que sejam colocados à disposição da criança toda a tecnologia existente no Instituto Médico Legal. Serão realizados exames de DNA, papiloscopia, da arcada dentária, antropológico, entre outros.

Martha Rocha orientou a Divisão de Homicídios da Capital e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense que sejam realizadas investigações para descobrir se existe registro do desaparecimento de uma criança do sexo feminino que corresponda às características do corpo encontrado.