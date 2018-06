Corpo carbonizado é encontrado dentro de porta-malas em SP O corpo carbonizado de um homem ainda não identificado foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no fim da noite de sábado, dentro do porta-malas de um veículo Corsa, na rua Garcia de Souza, altura do número 100, no Jardim Boa Vista, zona oeste de São Paulo. Os Bombeiros foram chamados para atender um incêndio em um imóvel por volta das 23h30, mas as equipes encontraram o carro em chamas, em um terreno. O carro havia sido roubado no último dia 8 de agosto, na área do 51º DP, no Butantã.