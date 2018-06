Corpo com sinais de estrangulamento é encontrado Porto Alegre

O corpo de um homem, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 7, pelo Corpo de bombeiros, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo primeiras informações dos bombeiros, o corpo, ainda não identificado, foi localizado por volta das 9h30, no Parque Harmonia, atrás da Câmara Municipal. As mãos do homem estavam amarradas com fios e foram encontrados sinais de enforcamento. A perícia está no local, segundo os bombeiros.