Corpo da 9ª vítima de naufrágio é resgatado no DF; nomes são divulgados

SÃO PAULO - A nona vítima do barco que afundou no Lago Paranoá, em Brasília, foi resgatada na noite de quarta-feira, 25. As equipes encontraram o corpo por volta das 23 horas, nas proximidades onde a embarcação Imagination afundou no domingo. De acordo com os bombeiros, essa seria a última pessoa desaparecida. Nesta segunda-feira, 26, a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou a lista com os nomes das nove vítimas (veja abaixo).

A última vítima resgatada tem 31 anos e estaria trabalhando no barco no momento do acidente. Entre os nove mortos há um bebê de sete meses e sua mãe. Informações preliminares apontam excesso de passageiros no momento do naufrágio. Além disso, o barco estaria com a estrutura comprometida por falta de manutenção.

O Imagination afundou uma hora após ter zarpado de um clube. Noventa e três pessoas foram resgatadas com vida. Alguns passageiros já foram ouvidos pela Polícia Civil. Mais pessoas prestarão depoimento sobre o caso nos próximos dias. Agora, os bombeiros vão estudar uma forma de içar o barco do fundo do lago.

As vítimas, por ordem de resgate, são:

- João Antonio Fernandes Rocha, de 7 meses

- Flavia Daniela Pereira Dornel, de 22 anos

- Ester Araujo de Oliveira, de 10 anos

- Vicente Carneiro de Sousa Neto, de 36 anos

- Paulo de Mello, de 39 anos

- Adail de Souza Borges, de 45 anos

- Valdelice de Souza Fernandes, de 36 anos

- Robinson Araújo de Oliveira, de 29 anos

- Hadnilton José de Oliveira, de 31 anos

