Corpo de adolescente é encontrado em Peruíbe

O corpo de um adolescente de 13 anos que estava desaparecido desde a última quinta-feira, 23, quando se afogou na praia de Itaoca, em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo, foi encontrado na tarde deste sábado, 29, em Peruíbe, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Brian Felipe Viana de Oliveira foi encontrado por um salva-vidas na praia dos Sonhos, por volta das 17h30. O corpo de outro jovem, de 16 anos, que desapareceu no mar no mesmo dia que o adolescente de 13 anos, em Mongaguá, foi encontrado na última sexta-feira, 28, também em Peruíbe, segundo informações dos bombeiros.