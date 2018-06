Corpo de ator é encontrado em rio O corpo do ator Leonardo Magalhães Araújo, o Léo Araújo, de 37 anos, foi resgatado no fim da tarde de anteontem do Rio Pardo, em Santa Cruz do Rio Pardo, a 375 km de São Paulo. Ele era o ator principal da peça Os Crimes do Preto Amaral, do grupo Pessoal do Faroeste. No sábado, Araújo nadava quando desapareceu num poço de 6 metros de profundidade. O corpo foi sepultado em Cachoeira do Sul (RS).