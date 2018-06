Corpo de bebê é encontrado enterrado em caixa de sapato em Curitiba

SÃO PAULO - O corpo de um bebê foi encontrado enterrado em uma caixa de sapatos perto de um bosque em Curitiba por agentes da Delegacia de Homicídios Curitiba, na tarde da segunda-feira. O corpo da criança foi encaminhado ao IML que está apurando se a criança tinha completado a gestação ou não. O laudo deverá ficar pronto em 10 dias.

O corpo foi achado por uma catadora de pinhão que passava pelo local com a filha. Ela e a menina desconfiaram de uma caixa parcialmente enterrada com flores sobrepostas. A criança não tinha sinais de violência no corpo.

A Delegacia de Homicídios aguarda o resultado do laudo para avaliar o que pode ter acontecido se aborto, parto prematuro ou homicídio. O bebê estava com o cordão umbilical. As testemunhas ouvidas não deram pistas em um possível suspeito.