Corpo de Beto Carreiro é enterrado em Santa Catarina

O corpo do empresário João Batista Sérgio Murad, o Beto Carrero, foi sepultado na tarde deste sábado, 2, no cemitério municipal de Penha, em Santa Catarina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, mais de dez pessoas teriam ficado feridas devido a uma chuva de granizo que atingiu a cidade no fim do enterro. Veja a trajetória de Beto Carrero No dia 31 de janeiro, Beto Carrero passou por uma cirurgia cardíaca no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas não resistiu e morreu.