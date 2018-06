Corpo de boxeador canadense é exumado O corpo do boxeador canadense Arturo Gatti foi exumado anteontem para passar por uma nova necropsia no Canadá, a pedido da família, informou o legista Gilles Ethier à agência de notícias Associated Press. Os parentes de Gatti não acreditam na versão de suicídio, defendida pela polícia do Recife com base no laudo do Instituto Médico-Legal de Pernambuco.