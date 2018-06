Corpo de boxeador é encontrado em flat O boxeador canadense Arturo Gatti, de 37 anos, foi encontrado morto, de cuecas, no quarto de um flat, em Porto de Galinhas (PE), por volta das 6 horas de ontem. Campeão mundial do super leve, pelo Conselho Internacional de Boxe, em 2004, chegou à cidade na sexta com a mulher e o filho de 1 ano. A polícia investiga o suposto homicídio.