Corpo de Chico Anysio é cremado no Rio de Janeiro

São Paulo, 25 - A cerimônia de cremação do corpo do humorista Chico Anysio terminou às 13h30 deste domingo, 25, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro.

De acordo com administração do cemitério, a cerimônia, que estava prevista para ter início às 13h começou com poucos minutos de antecedência e terminou às 13h30.

A família já retirou as cinzas do local. Conforme o testamento do humorista, que morreu na última sexta-feira aos 80 anos vítima de uma parada cardiorrespiratória, serão levadas ao Projac e a Maranguape, sua cidade natal no Ceará.

Cerca de 5 mil pessoas estiveram presentes no seu funeral ontem no Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro.

Pela manhã, o velório ficou restrito a amigos e parentes. Somente depois da chegada da ex-mulher Zélia Cardoso de Mello, que vive em Nova York com dois filhos de Chico, a cerimônia foi aberta para o público, por volta das 13h30