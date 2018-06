Corpo de copiloto morto em acidente de avião é enterrado no Recife

RECIFE - Foi enterrado na manhã desta sexta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Morada da Paz, na região metropolitana de Paulista, no Recife, Pernambuco, o corpo do copiloto Roberto Souza Gonçalves, de 60 anos, morto na queda de um bimotor na última quarta-feira, em Boa Viagem, também no Recife. Dezesseis pessoas morreram no acidente.

Os nove irmãos de Roberto, além dos oito filhos, estiveram presentes na cerimônia. Ao som de violinos, o corpo do copiloto foi carregado pelos irmãos sob muitos aplausos. Segundo um dos filhos, Roberto "morreu como herói".

Na manhã desta sexta-feira, 15, também no Cemitério Morada da Paz, foram velados os corpos de Marcelo Albuquerque, Maria da Conceição Oliveira e Ivanildo Martins dos Santos Filho. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), a previsão é de que os sete corpos identificados até agora sejam sepultados até as 14h. A perícia preliminar aponta que a causa da maioria das mortes foi politraumatismo, por causa do impacto da queda.