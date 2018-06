Corpo de desaparecido após chuva é achado Os bombeiros encontraram, ontem, por volta das 18 horas, o corpo de um homem que estava desaparecido desde o temporal que atingiu a capital e o ABC paulista na noite da última quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado no Rio Tamanduateí, nas proximidades da Radial Leste com a Avenida do Estado. O nome da vítima não foi divulgado.