Corpo de estilista é sepultado no Rio O corpo do estilista Amaury Veras foi sepultado hoje no cemitério Memorial do Carmo, no Rio. Parentes, funcionários da grife Frankie Amaury e amigos ligados ao mundo da moda participaram da cerimônia. O sócio, Frankie Mackey, usou um blazer e um anel de Amaury. "Ele está aqui", disse Frankie, apontando para o coração. O irmão de Amaury, Almir Veras, contou que toda a família foi pega de surpresa pela notícia da morte do estilista. Ele não acredita que o motivo do suposto suicídio tenha sido problema financeiro. "Essa pergunta `por que?´ ele levou com ele. A gente não vai poder saber", disse Almir.