Corpo de estudante é encontrado na universidade catarinense

O corpo da estudante Maíra Silveira e Souza, de 22 anos, foi encontrado esta manhã próximo a uma escada do edifício de matemática da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no bairro de Trindade, em Florianópolis. De acordo com a Polícia Militar, o cadáver foi localizado por volta das 7 horas e há indícios, ainda não oficialmente confirmados, de que ela teria sido agredida, pois estaria com o olho roxo. Policiais do 5º Distrito Policial de Trindade, onde foi registrada a ocorrência, já estão investigando o caso. Imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento da UFSC foram requisitadas. É que as filmagens teriam registrado os últimos momentos da universitária e uma suposta briga dela com um rapaz, que não se sabe ao certo se seria o seu namorado ou um amigo. Como na noite de quarta-feira, 3, foi realizada uma festa de alunos no campus da universidade, a polícia também está investigando a possibilidade da jovem ter ingerido álcool ou drogas.