Corpo de jovem desaparecido é encontrado em Salvador

Integrantes do Corpo de Bombeiros da Bahia resgataram, no início da tarde desta segunda-feira, 15, o corpo do estudante Luciano de Jesus Souza, de 15 anos. O adolescente estava desaparecido desde a manhã de domingo, quando foi arrastado pela correnteza na Praia da Boca do Rio, em Salvador. Um amigo de Luciano, João Marcos Neves dos Reis, de 16 anos, também morreu no acidente. Seu corpo foi encontrado ainda na tarde de domingo. Segundo a polícia baiana, os adolescentes, acompanhados por outros dois amigos, ambos de 14 anos, passeavam de bicicleta pela orla da cidade quando resolveram dar um mergulho no mar, nas proximidades da sede de praia do Esporte Clube Bahia. Os quatro foram arrastados pela correnteza, mas os dois sobreviventes conseguiram nadar de volta para a praia e foram buscar ajuda. O enterro de João Marcos foi realizado no início desta tarde, no Cemitério Bosque da Paz. Já o pai de Luciano, João de Souza, consolou-se com o fato de o corpo do filho ter sido encontrado. "É uma tristeza muito grande, mas graças a Deus vamos poder fazer o sepultamento." Com estes dois, a capital baiana já está no sétimo afogamento registrado.