Corpo de jovem é encontrado na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte

SÃO PAULO - O corpo de um rapaz foi encontrado boiando na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira, 1º. Arthur Guilherme Dias Inácio, de 21 anos, teria morrido afogado.

Segundo a Polícia Militar (PM), no corpo do jovem não havia sinais de ferimentos ou marcas de violência. Ainda de acordo com a PM, ele estava em uma festa na orla da Lagoa, quando desapareceu do local. A Polícia Civil investiga o caso.